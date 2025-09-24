Italië stuurt marineschip om Gaza-hulpkonvooi bij te staan Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 546 keer bekeken • bewaren

Italië heeft woensdag een marineschip ingezet om het hulpkonvooi bij te staan dat onderweg naar Gaza werd aangevallen door drones. Dat meldt CNN. Meer dan 500 ongewapende activisten uit verschillende landen, waaronder Italië, Zweden en Spanje, bevinden zich aan boord van de hulpvaartuigen.

De aanvallen vonden dinsdag plaats, enkele dagen voordat de boten Gaza zouden bereiken. Volgens de organisatie werden meerdere schepen getroffen door gerichte explosies en niet-geïdentificeerde objecten, wat aanzienlijke schade veroorzaakte. Een Spaanse parlementariër aan boord sprak van een "waanzinnige nachtmerrie" en riep de Europese Commissie op tot actie.

Israël had eerder gewaarschuwd dat het "noodzakelijke maatregelen" zou nemen om te voorkomen dat de Global Sumud Flotilla Gaza bereikt. De Italiaanse premier Giorgia Meloni veroordeelde de drone-aanval als "gevaarlijk en onverantwoordelijk" en kondigde een eigen onderzoek aan naar de verantwoordelijken.

Afgelopen weekend gingen in Italië ruim tweehonderdduizend mensen de straat op om te protesteren tegen de door Israël gepleegde genocide in Gaza. Eerder al hadden Italiaanse havenarbeiders laten weten dat alle goederen van en naar Israël zullen worden vastgehouden in de havens als Israël de hulpvaartuigen entert of wanneer het contact met de schepen wordt verbroken.