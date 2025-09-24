Gaza-hulpvloot onder vuur bij Kreta: activistenschepen bestookt door drones Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 302 keer bekeken • bewaren

De Global Sumud Flotilla, een internationale vloot met hulpgoederen voor Gaza is vannacht aangevallen door drones. Dat gebeurde in internationale wateren voor de kust van Griekenland. De activisten aan boord meldden explosies, communicatiestoringen en objecten die vanuit de lucht op hun schepen werden gedropt. Onder de meer dan 500 vrijwilligers bevinden zich veertien Nederlanders. Ook klimaatactiviste Greta Thunberg vaart mee.

Nederlandse deelnemer Sander de Koning vertelt aan de NOS dat het radioverkeer werd overgenomen en plots het nummer 'Take a Chance On Me' van Abba door de verbinding klonk. "We worden psychologisch onder druk gezet, maar dit motiveert ons alleen maar meer", aldus De Koning vanaf het Italiaanse zeilschip Paula 1. Vier boten liepen schade op aan zeilen en masten door de aanvallen.

De vloot, die voedsel en medische hulp wil brengen, zou over vier dagen Gaza kunnen bereiken, maar de kans daarop wordt zeer klein geacht. Israël heeft geen commentaar gegeven op de incidenten, maar had eerder aangekondigd de schepen te zullen tegenhouden. Bij het vertrek van de schepen hadden Italiaanse dokwerkers al aangekondigd alle goederen van en naar Israël te zullen vasthouden in de havens, ook waarschuwden ze Israël niet te zullen tolereren dat het contact met de schepen ook maar enkele minuten zal worden verstoord.

Hoewel Israël de drone-aanval niet opeist, zou het niet de eerste keer zijn dat het land de hulpvloot ver buiten Israël aanvalt. Eerder al werd de Global Sumud Flotilla gebombardeerd met onder andere brandbommen toen de schepen in de haven van Sidi Bou Said in Tunesië lagen. Daarvoor bombardeerde Israël al eens een internationale hulpvloot voor de kust van Malta.