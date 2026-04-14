Italië schort defensieverdrag met Israël op

De Italiaanse premier Giorgia Meloni heeft dinsdag gezegd dat haar regering de automatische verlenging van het defensieverdrag met Israël opschort. Dat deed ze tijdens een persconferentie in Verona. Meloni gaf geen verdere toelichting over bijvoorbeeld de duur van de opschorting.

Terwijl Israël samen met de VS een illegale oorlog tegen Iran startte, gaat het land ondanks een zogenaamd staakt-het-vuren nog dagelijks door met het vernietigen van Gaza en is inmiddels al weken bezig aan een verwoestende oorlog in Libanon, daarbij zijn inmiddels ook al bijna tweehonderd kinderen gedood. In Italië is veel weerzin tegen het optreden van Israël. Afgelopen weekend nog gingen in onder meer Napels en Milan talloze mensen de straat op tegen het Israëlische geweld, de oorlog in Iran en de genocide op de Palestijnen.

Meloni sprak ook over bredere geopolitieke kwesties. Ze benadrukte het belang van vredesonderhandelingen en stabilisering van spanningen in de het Midden-Oosten, waaronder het heropenen van de Straat van Hormuz. Die noemde ze "van vitaal belang", niet alleen voor brandstofleveringen maar ook voor de aanvoer van kunstmest.

Verder uitte Meloni kritiek op recente uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump over de paus en over de AI-afbeelding die Trump van zichzelf deelde als Jezus, wat ze "onaanvaardbaar" noemde.