Tienduizenden Italianen zijn maandag in meer dan 75 steden de straat op gegaan om hun solidariteit te betuigen met de Palestijnse bevolking in Gaza. De landelijke stakingsdag, georganiseerd door vakbonden, leidde tot een massale sluiting van scholen en stations, terwijl havens en wegen werden geblokkeerd. Het was een van Europa's grootste demonstraties tegen de door Israël gepleegde genocide.

In Rome verzamelden zich ongeveer 30.000 betogers bij het centraal station Termini, waar Palestijnse vlaggen wapperden en leuzen als "Free Palestine" werden gescandeerd. Het protest trok een breed publiek, zo meldt NRC, van studenten en scholieren tot gezinnen met jonge kinderen en veel onderwijzers. "Het is verrassend eenvoudig om aan kinderen uit te leggen waar dit over gaat", aldus een demonstrerende moeder.

De Italiaanse demonstranten eisten van de regering dat alle commerciële en militaire samenwerking met Israël wordt opgeschort en spraken hun steun uit voor de Global Sumud Flotilla, die humanitaire hulp naar Gaza probeert te brengen. Eerder al hadden Italiaanse dokwerkers verklaard alle scheepscontainers van en naar Israël vast te houden als de hulpvloot door Israël wordt geënterd.

De protesten vonden plaats terwijl verschillende Europese landen, waaronder Frankrijk, zich voorbereiden om de Palestijnse staat te erkennen. Het Verenigd Koninkrijk en Portugal gingen deze week al voor, eerder deden onder meer Ierland, Spanje en Noorwegen dat. Italië houdt zich vooralsnog afzijdig van deze gecoördineerde actie. Nederland beweegt op geen enkele manier in die richting en weigert zelfs gewonde en zieke Palestijnse kinderen te verzorgen.

Hoewel Frankrijk Palestina nog niet erkent is is de steun voor de Palestijnse zaak op meerdere plekken al zichtbaar: burgemeesters in 21 Franse steden hesen maandag de Palestijnse vlag, ondanks een verbod van minister van Binnenlandse Zaken Bruno Retailleau. Dat verbod op vlaggen bij gemeentehuizen is gebaseerd op het "principe van neutraliteit in de openbare dienst". Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken stelt dat "gemeentehuizen neutraal moeten blijven" en dat het hijsen van politieke symbolen zoals de Palestijnse vlag daar niet bij past.

De socialistische partijleider Olivier Faure (PS) riep burgemeesters alsnog op tot deze symbolische daad van solidariteit, waarbij hij het verbod op de Palestijnse vlag "krankzinnige onfatsoenlijkheid" noemde. De burgemeesters verdedigden hun actie door te verwijzen naar eerdere steunbetuigingen aan Oekraïne tijdens de Russische invasie.