Italiaanse spil in corruptiezaak Qatar sluit deal met justitie

De voormalige Europarlementariër Pier Antonio Panzeri heeft een deal gesloten met justitie in België. In ruil voor strafvermindering zal hij de openbaar aanklagers van informatie voorzien over omkoping door Qatar. Volgens schattingen heeft de Italiaan zelf een miljoen euro ‘verdiend’ dankzij de corruptie.

Panzeri geldt als spil in Qatar-gate. De Morgen schrijft: “De Italiaan was zelf Europarlementslid voor de socialistische fractie tot 2019, waarna hij in Brussel de ngo Fight Impunity oprichtte. Vermoedelijk gebruikte hij onder meer die ngo als een dekmantel voor omkoping en beïnvloeding van het Europese Parlement. Met hulp van de Staatsveiligheid vonden speurders honderdduizenden euro’s bij hem en bij zijn voormalige medewerker in het Europees Parlement.”