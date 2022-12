Vicevoorzitter Europees parlement op heterdaad betrapt, opgepakt wegens corruptie Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1003 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Europees parlement

De Belgische opsporingsdiensten hebben de Eva Kaili, vicevoorzitter van het Europees Parlement, gearresteerd. Ze is op heterdaad betrapt bij het begaan van corrupte praktijken. De Belgische politie heeft eerder op de dag op 16 verschillende plekken invallen gedaan. Daarbij werden vier personen aangehouden. Ook bij Kalli is huiszoeking gedaan. Het zou gaan om een onderzoek naar omkoping door Qatar en witwassen en criminele organisatie. Bij de huiszoekingen hebben de speurders in totaal ongeveer 600.000 euro aan cash geld in beslag genomen, een hoop informaticamateriaal en een aantal mobiele telefoons. Qatar, waar nu het WK plaatsvindt, zou betaald hebben voor gunstige beslissingen.

Eva Kaili is parlementslid voor de Griekse socialisten van de PASOK en van de Europese sociaaldemocraten van de S&D. Kaili een voormalige tv-presentatrice en zit sinds 2014 in het Europees parlement. Sinds begin dit jaar is vicevoorzitter en onder meer belast met de betrekkingen van de Unie met het Midden-Oosten.