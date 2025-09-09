Israël verkeert in razernij en moet tegen zichzelf beschermd worden Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 529 keer bekeken • bewaren

Een extra reden tot verontwaardiging is het feit dat het Israëlische hooggerechtshof de regering heeft opgedragen aan Palestijnse gevangenen voldoende voedsel te verstrekken. Het schijnt dat zij als antwoord op 7 oktober op een hongerregime zijn gezet, een zonder meer misdadige maatregel.

Woensdag vergadert de Kamercommissie Buitenlandse Zaken over de kwestie Gaza. Dat hoeft niet zo lang te duren. Er is geen enkele reden om het wiel opnieuw uit te vinden of eindeloos te bakkeleien over details. Spanje heeft een uitstekend voorbeeld gegeven van hoe om te gaan met Israël. Het voert een zeer uitgebreid wapenembargo in. Er komt een boycot van producten die verbonden kunnen worden met de joodse nederzettingen op de West Bank. En zo zijn er nog wat maatregelen. Tegelijk krijgen de UNWRA en de Palestijnse autoriteit meer steun. Dat kondigde premier Sanchéz maandagochtend in het Spaanse parlement aan.

Het is een samenhangend pakket maatregelen dat de Nederlandse regering zó over kan nemen. Daar hoef je niet lang over te door te lullen.

Niet dat de Israëlische regering hiervan onder de indruk is. Twee Spaanse bewindslieden, vicepremier Yolanda Diaz en minister van Jeugdzaken Sira Rego mogen het land niet meer in. Gideon Sa'ar, de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken had het over antisemitisme en corruptie. Daarop riep premier Sanchéz de Spaanse ambassadeur in Tel Aviv terug voor overleg.

Al langer dringt zijn land bij de lidstaten van de EU aan op een steviger beleid tegen Israël.

De Kamer kan het demissionaire kabinet vragen het Spaanse sanctiepakket in zijn totaliteit over te nemen. Sanchéz had het maandagochtend in zijn speech tot de Spaanse parlementariërs over genocide. Het zou jammer zijn als de Kamerleden zich verloren in een debat over de juiste terminologie. Het gaat erom dat Europa met duidelijke maatregelen laat weten dat het genoeg is geweest in Gaza. Het opblazen van de laatste hoge gebouwen van Gaza-Stad met het in deze tijd van drones krankzinnige argument dat het uitkijkposten waren, dát opblazen symboliseert de verschroeide aarde-strategie die Israël toepast om het gebied onbewoonbaar te maken.

Het zou goed zijn als de regeringen van Europa daarnaast expliciet hun sympathie betuigen met de hulpvloot van particulieren die momenteel het oostelijk bekken van de Middellandse Zee heeft bereikt. Als dat tot gezeur leidt, kan Nederland het natuurlijk altijd alléén doen.

Wat nu in Gaza plaats vindt is een woedende wraakneming van een land dat zijn bezinning heeft verloren. De redding kan alleen maar komen van het groeiend volksprotest. Dat veel reservisten het verder verdommen en zich niet meer willen melden voor dienst in Gaza, is een hoopvol teken. Bewondereing en steun verdienen de mensenrechtenorganisaties die in Israël zelf excessen aan de kaak stellen en voor de rechter brengen.

Tegelijk wordt het tijd dat juist de vrienden van Israël in Europa dit land tegen zichzelf beschermen. De manier van oorlogvoering tegen de Palestijnen gaat alle perken te buiten. Als dit zo doorgaat komt het bestaansrecht van Israël – nu al steeds meer omstreden – in gevaar. Niets rechtvaardigt het optreden van de Israëlische strijdkrachten, ook niet de terreurdaad in de bus, die gisteren in Jeruzalem plaats vond.

Dát dient de leidraad te zijn in het overleg van de Kamercommissie op woensdag. Met Spanje als lichtend voorbeeld.

Sanchéz heeft het trouwens ook al over troepen in Gaza gehad. Dat zou een volgende stap kunnen zijn: Europese troepen ter garandering van een wapenstilstand net zoals de lidstaten dit voor zich zien in Oekraïne.

