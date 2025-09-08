Spanje neemt stevige maatregelen om Israël te straffen voor de genocide in Gaza Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 332 keer bekeken • bewaren

De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft maandag negen maatregelen aangekondigd om Israël te straffen voor de genocide in Gaza. In een televisietoespraak stelde hij dat Israël zich niet verdedigt, maar “een weerloze bevolking uitroeit”.

Spanje zal onder meer een permanent wapenembargo tegen Israël invoeren, schepen met brandstof voor het Israëlische leger weren uit Spaanse havens en het luchtruim sluiten voor vliegtuigen die defensiemateriaal naar Israël vervoeren. Ook krijgen personen die direct betrokken zijn bij oorlogsmisdaden of mensenrechtenschendingen in Gaza geen toegang meer tot Spanje.

Daarnaast worden producten uit illegale nederzettingen verboden en consulaire diensten in de door Israël illehaal bezette gebieden teruggebracht tot een minimum. Spanje wil ook militairen stationeren in het zo goed als vernietigde Rafah en hulpprojecten opzetten in samenwerking met de Palestijnse Autoriteit, beide gericht op de levering van voedsel en medicijnen.

Sánchez kondigde verder een verhoging aan van de Spaanse bijdrage aan de VN-hulporganisatie UNRWA met 10 miljoen euro en een toezegging van €150 miljoen aan extra humanitaire steun vanaf 2026. “Wij weten dat deze maatregelen de oorlog niet zullen beëindigen,” zei hij, “maar we hopen druk uit te oefenen op premier Netanyahu en het lijden van de Palestijnse bevolking enigszins te verlichten. Spanje alleen kan de oorlog niet stoppen, maar dat betekent niet dat we niets kunnen doen.”