Israël valt opnieuw VN-vredesmacht aan in Libanon

De VN-vredesmacht in Libanon (UNIFIL) is opnieuw onder vuur genomen door het Israëlische leger. Dat meldt ANP. Blauwhelmen bij Kfar Kela zagen volgens UNIFIL hoe een tank op hun observatietoren schoot. "Twee camera's zijn vernield, de toren is beschadigd."

De vredesmacht zegt op X dat "kennelijk opnieuw met opzet is geschoten op een UNIFIL-positie". Israël en andere partijen worden erop gewezen dat ze zorg moeten dragen voor de veiligheid van VN-personeel en eigendommen.

UNIFIL bestaat uit meer dan 9000 manschappen uit allerlei landen. Israël heeft de afgelopen tijd al vaker de VN-vredesmacht aangevallen, met meerdere gewonden tot gevolg. Zo zou een tank deze maand ook een observatietoren hebben geraakt bij het UNIFIL-hoofdkwartier in Naqoura. Eerder deze week ramden Israëlische militairen met twee tanks door de poort van de VN-basis. Daarbij raakten vijftien VN-blauwhelmen gewond. In de dagen ervoor waren ook al vijf blauwhelmen in Zuid-Libanon gewond geraakt.