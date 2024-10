Israëlische tanks rijden met geweld basis VN-vredesmacht Libanon binnen

“Unifil omschrijft het laatste incident met Israëlische militairen in Libanon als "schokkende overtreding" en eist opheldering van Israël. Volgens de verklaring is de poort van een VN-post in grensdorp Ramyah verwoest om toegang te krijgen tot de VN-post. Vijftien blauwhelmen hebben last gekregen van lichamelijke klachten als huidirritatie nadat ze in contact waren gekomen met rook. Het is onduidelijk om wat voor rook het gaat, of hoe die is veroorzaakt.”