Israël valt hele regio aan: van Gaza tot Libanon en Jemen, ook explosies in Syrië Actueel • Vandaag

Israël heeft zondagavond laat een bombardement uitgevoerd in het centrum van de Beiroet. Het is voor het eerst dat Israël een aanval uitvoert binnen de stadsgrenzen van de Libanese hoofdstad. Bij het bombardement zouden drie leiders van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) zijn gedood. Vrijwel tegelijkertijd viel Israël ook Houthi-doelwitten in Jemen aan, terwijl de totale vernietigingsoorlog in Gaza ook in volle gang is.

Eerdere Israëlische aanvallen in Libanon waren vooral gericht op het zuiden van het land en buitenwijken van Beiroet, volgens het Israëlische leger bolwerken van de militante groepering Hezbollah. Bij een nieuwe aanval op het zuiden, eveneens zondag, is volgens Hamas de plaatselijke leider van die groep Fateh Sherif Abu el-Amin gedood, samen met leden van zijn familie. Bij de gecombineerde aanvallen op Libanon zijn volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zeker vijftig doden gevallen. Onder de slachtoffers zouden zich ook veertien reddingswerkers bevinden.

Terwijl Libanon opnieuw onder vuur lag, sloeg Israël met gevechtsvliegtuigen ook toe in Jemen. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op brandstofdepots en raketinstallaties van de Houthi’s. Die groepering voert al sinds de start van de huidige oorlog in Gaza aanvallen uit op vrachtschepen in de zuidelijke Rode Zee om zo de bevoorrading van Israël via het water te saboteren.

In Gaza voert Israël ondertussen grootschalige aanvallen uit in het zuidwesten, waarbij ook opvanglocaties voor ontheemde Palestijnen doelwit zijn. Al Jazeera laat via een verslaggever ter plaatse weten: “Sinds deze ochtend zien we de ene na de andere begrafenis. En er liggen steeds meer lichamen in het mortuarium, terwijl er wordt gewacht op familieleden die de lichamen meenemen. Daarnaast zijn er meer schuilplaatsen aangevallen door Israël, wat het trauma verergert terwijl Israël deze psychologische oorlogsvoering voortzet. Het gevoel van veiligheid van de Palestijnen aan diggelen geslagen.”

Maandagochtend werden er in de Syrische hoofdstad Damascus ook explosies gemeld. Het is nog niet bekend waar deze door zijn veroorzaakt. Eind vorig jaar bombardeerde Israël al meerdere locaties in onder meer Damascus en Aleppo, waaronder ook de Iraanse ambassade in Damascus. Volgens de VN zijn inmiddels meer dan honderdduizend mensen de Libanese grens met Syrië over gevlucht, waaronder veel Syriërs die juist in Libanon een veilige haven zochten tegen het voortdurende schrikbewind van dictator Bashar al-Assad.