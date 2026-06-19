Israël richt verwoesting aan in Libanon, ondertekening akkoord tussen VS en Iran op laatste moment uitgesteld Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 299 keer bekeken • Bewaren

Bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon zijn volgens de autoriteiten zeker achttien mensen om het leven gekomen en meer dan dertig gewond geraakt. Dat meldt ANP. Libanese media melden ondertussen zeker 25 doden. Volgens de krant L'Orient-Le Jour waren bij hevige Israëlische bombardementen vooral burgerwoningen het doelwit en zijn meerdere gezinnen gedood.

Hezbollah heeft op zijn beurt ook aanvallen uitgevoerd op het Israëlische leger. Naar eigen zeggen omdat de IDF noordwaarts oprukte en dreigde meer Libanees grondgebied te bezetten. Uit satellietbeelden blijkt dat het leger inderdaad de Zuid-Libanese stad Nabatieh naderden. Bij de Hezbollah-aanval zijn volgens het Israëlische leger vier militairen omgekomen.

Persbureau NNA beschrijft de bombardementen als "een van de hevigste Israëlische aanvallen op het gebied, waarbij meerdere woningen het doelwit waren". Bij de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran, heeft die laatste als harde eis dat ook de Israëlische agressie in Libanon wordt beëindigd. De VS zouden daarmee akkoord zijn gegaan, maar Israël - dat niet betrokken was bij de onderhandelingen - heeft direct gezegd zich daar niet aan te zullen houden, wat tot irritatie heeft geleid in het Witte Huis.

Of het een verband houdt met het ander is nog niet duidelijk, maar de vlucht van de Amerikaanse vicepresident JD Vance naar Zwitserland, waar hij formeel het memorandum of understanding, het herenakkoord tussen de VS en Iran, zou ondertekenen, is op het allerlaatste moment afgezegd. In dat akkoord wordt bekrachtigd dat de VS en Iran een staakt-het-vuren van zestig dagen aangaan, waarbinnen een definitief akkoord moet worden uitonderhandeld. Als reden voor het niet laten doorgaan van de ondertekening, noemen de Amerikanen "logistieke problemen". Het afzeggen gebeurde zo abrupt dat een legertje journalisten zich al op het vliegveld had verzameld toen ze het nieuws vernamen, een deel van de staf van Vance bevond zich al in Zwitserland.

Iran heeft inmiddels gedreigd met vergelding van de nieuwste Israëlische aanvallen in Libanon.