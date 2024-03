Israël-Palestina: een nóg bloediger status quo? Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 71 keer bekeken • bewaren

Het is taai. Het lijkt nog ver weg. Maar met velen zeg ik: 'I have a dream...’. Want het gáát een keer gebeuren: het zionistische apartheidsregime zal vallen. Ofwel: er komt een tijd dat alle bewoners in het relatief kleine gebied tussen rivier en zee, op basis van gelijke rechten in relatieve vrede gaan samenleven.

Maar hoe? Onder welk gezag? En hoe gaat dat nieuwe land heten? Met welke vlag? Wie neemt hierin het voortouw en krijgt daarvoor ruimte van wie mondiaal aan de touwtjes trekken?

De oplossing van 'twee staten' is allang geen begaanbare weg meer door de doorgaande kolonisering van de afgelopen decennia. De Westbank is versnipperd en Gaza ligt in puin. Hoe dan wel? En kan de beoogde transitie relatief vreedzaam verlopen? Komt er dan ook een Waarheid & Verzoeningscommissie?

Er zal in dat nieuwe land ruimte moeten zijn voor Joden en Palestijnen en ook voor anderen. Voor hun tradities en hun dromen. Voor synagoge, moskee en kerk. Voor Loofhut, Ramadan en Paasfeest. En voor vrijdenkers van welke snit dan ook. Alles op basis van respect en gelijkwaardigheid.x

Waarom kunnen de inzichten van organisaties zoals Amnesty International, PAX for peace, The Rights Forum en Jewish Voice for Peace zelfs nu, begin 2024, nog onvoldoende gewicht in de schaal leggen als basis voor vrede? Brengt de komende "val van de muur", die mentaal ook dwars door westerse samenlevingen heen loopt, straks vrede en welvaart dichterbij? Wat staat er op het spel? En voor wie? Tellen economische belangen of vooral mensenlevens?

Het zijn huiveringwekkende vragen. Tegelijk is niets is zo huiveringwekkend als het laten uithongeren van twee miljoen mensen en het dood bombarderen van duizenden kinderen. Of laten we de genocide zich verder ontvouwen en kiest het Westen voor een nog veel bloediger neokoloniale status quo, met de kans op nieuwe verzetsterreur als 'collatoral damage' voor Israël? Wie heeft belang bij oorlog? En wie bij vrede?