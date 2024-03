Israël of Palestina: welke vlag boezemt angst in? Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 190 keer bekeken • bewaren

Theo Brand Politicoloog en journalist

Uitgesproken tijdens Gaza-demonstratie in Zwolle op 2 maart 2024. Zie ook deze video.

Huilen om Gaza, is huilen om mensen. Je sterk maken voor Palestijnen, is je sterk maken voor mensen. Ik sta hier voor Palestijnen, omdat ik voor mensen sta. Volstrekt logisch natuurlijk.

En toch voel ik de behoefte om dit te benadrukken. Gek eigenlijk. Het geeft aan hoe ingewikkeld veel witte Nederlanders het vinden.

Je bent óf voor Israëli’s óf voor Palestijnen. Alsof het een soort Ajax – Feyenoord is. Maar dat is het niet. Trap er niet in. Dat is het niet!

Ik heb niets tegen de meeste Israëli’s. Sterker nog: ik werd bijna ooit verliefd op een meisje uit Tel Aviv. En ik ken de verhalen van de God van Israël, omdat ik christelijk ben opgevoed.

Wel vind ik Israël – de moderne staat waarin Israëli’s wonen - historisch gezien problematisch. In 1948 is Israël gesticht met goede bedoelingen en vanuit legitieme wensen en behoeften. Als kind van Europa met oog voor de geschiedenis, begrijp ik dat.

Maar de moderne staat Israël is gesticht ten koste van Palestijnen die in 1948 werden verdreven en vermoord. En dat agressieve kolonialisme was in die tijd misschien normaler dan vandaag.

Het grote probleem is dat dit kolonialisme tot op heden doorgaat. We zien het dagelijks op de Westbank en nu in alle hevigheid in Gaza. Dertigduizend doden. Foto’s en video’s genoeg van dood gebombardeerde vrouwen en kinderen. Toon maar eens aan dat dit géén oorlogsmisdaden zijn.

Van het Rijke Westen mag Palestina niet bestaan, en mogen Palestijnen niet bestaan. Israël mag wel bestaan. En het land groeit omdat het al tientallen jaren andermans land annexeert en Palestijnen verjaagt.

Toch worden veel Nederlanders eerder bang voor een Palestijnse vlag dan voor een Israëlische vlag.

Ik herken dat bij mezelf ook ergens. Maar is dat niet vreemd? Moet dat niet anders?

Het moet anders. En ik denk steeds: hoe groot moet het offer zijn? Moeten er de komende vijf maanden opnieuw 30.000 Palestijnse levens worden geofferd voordat de wereld wakker wordt? En voordat onze regering wakker wordt? Is dit geen waanzin? Kan het in Godsnaam anders?

Huilen om Gaza, is huilen om mensen. Je sterk maken voor Palestijnen, is je sterk maken voor mensen. Ik sta hier voor Palestijnen omdat ik voor mensen sta.

Ik hoop vurig dat Nederland en zijn bestuurders iets van de wijsheid van Salomo mogen ontvangen.

Staakt het vuren! Geen vrede zonder gerechtigheid - en zonder gerechtigheid geen vrede!