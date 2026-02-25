Israël, de 51ste staat van de Verenigde Staten Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 167 keer bekeken • Bewaren

Eric van ’t Hoff Marketing expert bij PUM in Den Haag, had hiervoor internationale rollen bij Philips Healthcare en Dell Technologies Persoon volgen

Sinds 7 oktober lijkt de band tussen Israël en de Verenigde Staten een ongekend niveau van politieke eenheid te hebben bereikt. Alles wat Israël doet, krijgt Amerikaanse goedkeuring, en omgekeerd.

Een voorbeeld hiervan is de stemming in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in oktober 2024 over het beëindigen van het 62 jaar oude economische, commerciële en financiële embargo tegen Cuba. Van de 190 landen stemden 187 landen voor, alleen de Verenigde Staten en Israël stemden tegen.

Dat de Verenigde Staten tegen Cuba stemmen, is voorspelbaar gezien de lange historische vijandigheid en de geopolitieke belangen. Maar waarom zou Israël zich aansluiten bij deze stem? Israël heeft namelijk helemaal geen directe belangen in Cuba. Het antwoord ligt natuurlijk niet in de Caribische betrekkingen, maar in de politieke en militaire afhankelijkheid van Amerika. Israël stemt tegen omdat Amerika dat doet, en niet omdat Israël iets tegen Cuba heeft.

Veel landen spreken hun steun uit voor Cuba, maar doordat het duo Israël-VS niet meewerkt, bevindt Cuba zich de laatste paar maanden in een diepe economische en energiecrisis, met langdurige stroomuitval, tekorten aan basisvoorzieningen en een bevolking die dagelijks de zware gevolgen van geopolitieke spanningen ondervindt.

Onverdraaglijk, maar Cuba behoort helaas tot de landen die de prijs betalen voor een wereldorde waarin Israël en de Verenigde Staten zich sinds 7 oktober steeds nadrukkelijker als één land opstellen, met gevolgen die ver buiten het conflict voelbaar zijn. Israël als het “tweede thuis” van de omvangrijke Joodse gemeenschap in de Verenigde Staten, en Amerika als de producent van de wapens die Israël nodig heeft om Gaza volledig te vernietigen.

Israël is op papier de gedroomde 51ste staat van president Trump, en dat is voor de Palestijnen en voor de rest van de wereld absoluut geen goed nieuws. Het koppel Trump-Netanyahu is militair onverslaanbaar en kent alleen het recht van de sterkste.

De enige hoop dat deze twee landen weer los van elkaar bij VN‑resoluties zullen stemmen, ligt bij de midterms in de Verenigde Staten op 3 november later dit jaar, aangezien de verkiezingen in Israël op 27 oktober vrijwel zeker zullen worden gewonnen door de extreemrechtse partijen rond Bibi Netanyahu. De vrije westerse wereld en haar bondgenoten moeten de komende maanden alles in het werk stellen om de Democraten te helpen de midterms te winnen. Proberen Israël van gedachte te laten veranderen is volledige tijdverspilling. Israël trekt zich van niemand iets aan, zoals de afgelopen twee jaar duidelijk is gebleken met de genocide in Gaza en de moorddadige apartheid op de Westelijke Jordaanoever.