Israël bombardeerde Gaza met thermobarische wapens: duizenden Palestijnen letterlijk verdampt

Israël heeft in Gaza munitie ingezet die zo’n extreme hitte ontwikkelt dat menselijke lichamen volledig zouden zijn verbrand. Zogeheten thermische en thermobarische munitie. Dat blijkt uit onderzoek van Al Jazeera. Hulpdiensten hebben sinds oktober 2023 maar liefst 2.842 Palestijnen geregistreerd van wie vrijwel geen stoffelijke resten zijn teruggevonden. Bij inslagen zouden soms alleen bloedsporen of kleine weefselfragmenten zijn aangetroffen. Het totale dodental in Gaza is volgens de door Hamas geleide lokale autoriteiten opgelopen tot meer dan 72.000, een aantal dat door alle hulporganisaties en inmiddels zelfs door het Israëlische leger wordt bevestigd.

De Gazaanse Civiele Bescherming zegt het aantal mensen dat op deze gruwelijke wijze is gedood, te hebben vastgesteld via een “eliminatiemethode”, waarbij het aantal aanwezigen in een getroffen gebouw werd vergeleken met het aantal geborgen lichamen. Wanneer na uitgebreid zoeken geen resten worden gevonden, worden vermisten als “verdwenen” geregistreerd.

Deskundigen die in het programma aan het woord komen, schrijven het fenomeen toe aan het gebruik van thermobarische en andere zware explosieven, waaronder door de Verenigde Staten geleverde bommen als de MK-84, BLU-109 en GBU-39. Deze wapens combineren een drukgolf met extreem hoge temperaturen die volgens experts kunnen oplopen tot duizenden graden Celsius, waardoor in afgesloten ruimtes een allesverzengende vuurbal ontstaat. Fragmenten van dergelijke munitie zouden op meerdere locaties zijn aangetroffen.

Het Lieber Institute, onderdeel van de prestigieuze Amerikaanse militaire academie West Point, beschrijft de wapens als volgt:

Thermobarische explosies produceren gedurende een langere periode een hogere totale energieopbrengst dan conventionele explosieven. Deze wapens veroorzaken ook tertiaire en quaternaire schade door de druk die wordt gegenereerd door de structuren rond de explosie en door verstikking als gevolg van de consumptie en uitputting van de omgevingszuurstof, evenals door giftige gassen en rook. De gecombineerde eigenschappen van thermobarische wapens maken ze uiterst effectief tegen gebouwen, bunkers, loopgraven en harde of diep begraven ondergrondse structuren. Het gebruik van thermobarische wapens brengt echter ook aanzienlijke uitdagingen met zich mee voor strijdende partijen, aangezien het gebruik ervan in bevolkte gebieden burgers potentieel aan gevaar blootstelt.

Het instituut concludeert dan ook:

Thermobarische wapens, met name die met onnauwkeurige afvuursystemen, mogen daarom niet worden gebruikt in stedelijke of dichtbevolkte gebieden.

Juristen stellen dat het gebruik van wapens die geen onderscheid maken tussen strijders en burgers in strijd is met het internationaal humanitair recht, iets waar Israël bewezen geen boodschap aan heeft. Ondanks voorlopige maatregelen van het Internationaal Gerechtshof en een arrestatiebevel van het Internationaal Strafhof tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en leden van zijn oorlogskabinet is de genocide in Gaza tot op de dag van vandaag aan de gang.