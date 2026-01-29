Israëlisch leger geeft ongekende massamoord op bevolking Gaza toe, cijfers Hamas correct

Het Israëlische leger heeft toegegeven dat de berekeningen van het door Hamas gerunde Gazaanse ministerie van Volksgezondheid kloppen: ongeveer 71.000 Palestijnen zijn gedood door Israëlisch geweld sinds het begin van de genocidale oorlog op 7 oktober 2023. Dit aantal ligt in werkelijkheid nog vele malen hoger omdat er nog talloze mensen begraven liggen onder het puin. Het ministerie registreert daarbij alleen directe oorlogsslachtoffers, geen doden door honger of ziektes als gevolg van de verwoesting van Gaza en de Israëlische blokkade van hulpgoederen.
Internationaal worden de cijfers van het Gazaanse ministerie van Volksgezondheid al lang en breed geaccepteerd als betrouwbaar. Israël zelf, en halstarrige aanhangers van het genocidale bewind van Netanyahu, weigerde het dodental tot nu toe te erkennen en het ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de cijfers eerder zelfs "misleidend en onbetrouwbaar".
Meer over:actueel, genocide in gaza, palestina, israël
