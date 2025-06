Israël blijft uitgehongerde Palestijnen afslachten bij voedseldistributie

Terwijl het oog van de wereld gericht is op Den Haag waar de NAVO-leiders bijeen zijn gekomen, zet Israël de genocide in Gaza voort. Dinsdag werden zeker 40 Palestijnen vermoord door Israëlische troepen terwijl ze hulpgoederen probeerden te bemachtigen. Hiermee komt het totale dodental van dergelijke moordpartijen in de afgelopen twee weken op meer dan 500. De moorden vonden plaats bij hulpverleningscentra in Rafah en nabij de strategische Netzarim-corridor die het noorden en zuiden van Gaza van elkaar scheidt.