Rode Kruis waarschuwt: Kijk niet weg, crisis in Gaza schrijnender dan ooit

Het Nederlandse Rode Kruis slaat alarm over de verslechterende humanitaire situatie in Gaza. Volgens directeur Harm Goossens overleven meer dan 2 miljoen mensen nu op slechts 18 procent van het grondgebied van Gaza, terwijl ondertussen de aandacht voor de genocide wegzakt door andere internationale ontwikkelingen rond Iran, Israël en de NAVO-top in Den Haag.

De nog (deels) overeind gebleven ziekenhuizen in Gaza krijgen dagelijks honderden gewonden binnen, vaak mensen die door het Israëlische leger beschoten werden bij voedseldistributiepunten. "Mensen worden gedwongen te kiezen tussen honger of een levensgevaarlijke tocht naar een voedselpunt," aldus Goossens. Operaties vinden plaats met minimale verdoving omdat medicijnen opraken, en hulpverleners vallen flauw van uitputting en honger. Een kilogram bloem kost inmiddels 20 dollar.

Door gebrek aan benzine staan 35 van de 56 ambulances van het Rode Kruis stil. De gezondheidszorg is ingestort door beschadigde infrastructuur, stroomuitval en onbereikbare locaties. Coördinatie tussen zorgverleners is vrijwel onmogelijk geworden door de gevaarlijke omstandigheden. Het overgrote deel van de ziekenhuizen in Gaza is door het Israëlische leger vernietigd.