Is dit waarom Melania plots over Epstein begon?

Op 9 april liep Melania Trump de persruimte van het Witte Huis in, verklaarde in zes minuten dat geruchten over haar banden met Jeffrey Epstein "vandaag moeten eindigen", en liep weer weg zonder ook maar één vraag van de aanwezige journalisten te beantwoorden. De verklaring was bizar: helemaal niemand had erom gevraagd. Sterker nog, de Epstein-ophef was juist aan het luwen met dank aan de illegale Israëlisch-Amerikaanse oorlog in Iran. Precies wat het Witte Huis graag wilde, zou je denken. Dus, wat dreef de First Lady in vredesnaam naar dat podium?

De mogelijke aanleiding heet Amanda Ungaro: een 41-jarig Braziliaans ex-model dat twintig jaar lang deel uitmaakte van de kringen rond Donald en Melania Trump. En rond Paolo Zampolli; de Italiaans-Amerikaanse zakenman die Melania - toen nog Knauss geheten - ooit naar Amerika haalde en haar aan Trump voorstelde. Ungaro maakte ook de reis naar Amerika, via de in een Parijse cel overleden Epstein-handlanger Jean-Luc Brunel. Na omzwervingen door heel Europa als model bevond ze zich op weg van Parijs naar New York aan boord van de Lolita Express, jawel, het privévliegtuig van Jeffrey Epstein. Eenmaal in New York ontmoette ze Zampolli.

Deze Zampolli komt veelvuldig voor in de Epstein-files. Iets waar hij overigens niet bepaald voor wegduikt. Toen journalisten hem ernaar vroegen, antwoordde hij: "Natuurlijk sta ik in het dossier, gelukkig wel. Wie er niet in staat is een loser".

Ungaro, destijds 17 jaar oud, en de 32-jarige Zampolli kregen een relatie en uiteindelijk samen een zoon en begaven zich jarenlang in hetzelfde sociale circuit: Diners in Mar-a-Lago, evenementen in het Witte Huis, gezamenlijke oudejaarsavonden met de Trumps. Zowel Zampolli als Ungaro bekleedde onder het Trump-regime de functie van honorair consul, van respectievelijk Dominica en Grenada.

Tot de relatie van Ungaro en Zampolli strandde en een bittere voogdijstrijd volgde. Ungaro, wier verblijfsvergunning inmiddels was verlopen, omdat Zampolli nooit zijn belofte nakwam om haar te helpen met het verkrijgen van een paspoort, werd in Florida opgepakt wegens het uitvoeren van cosmetische ingrepen in een kliniek zonder de juiste diploma's. Volgens berichtgeving van de New York Times belde Zampolli - nog altijd een hooggeplaatst figuur in het Trump-regime vervolgens een hoge ICE-functionaris met het verzoek Ungaro vast te houden en te deporteren, wat ook gebeurde. Ze werd geboeid aan handen en voeten overgebracht naar een detentiecentrum en uiteindelijk uitgezet naar Brazilië, waar ze zich nu bevindt. Haar tienerzoon is nog altijd in de Verenigde Staten en kan zijn moeder niet meer zien.

Duizelt het je al? Hou je vast.

De dag vóór Melania's persconferentie richtte Ungaro zich op sociale media rechtstreeks tot de First Lady. "Hallo, Melania, ik bevond me 20 jaar lang in jouw kringen. Je wist dat ik werd vastgehouden doorICE", schreef ze. "Er was duidelijk iets mis, maar ik maak geen deel uit van een duivels plan waarbij kinderen zijn betrokken. Dus wat heb jij gedaan, Melania? Je probeerde me erbij te betrekken, maar dat mislukte... want ik heb karakter." Ze stuurde ook een bericht aan (inmiddels ex-)procureur-generaal Pam Bondi: "Begrijpt u wel volledig de omvang van de informatie die ik over u en de personen die met u verbonden zijn bezit?"

Hierna werden de berichten zelfs nog scherper. Gericht aan Melania Trump schreef Ungaro: "Ik heb niets meer te verliezen in mijn leven, ik laat het hele systeem instorten-wees voorzichtig met me bitch". En: "Ik zal dit hele corrupte systeem neerhalen, al is het het laatste dat ik doe in m'n leven. Ik ga er volledig voor-ik ben niet bang. Misschien moet jij bang zijn voor wat ik weet... voor wie jij bent, en wie je echtgenoot is."

Nog geen 24 uur na de reeks berichten van Amanda Ungaro aan Melania Trump, en anderen binnen het Trump-regime, stond de First Lady achter het katheder in het Witte Huis om tot ieders grote verbazing volstrekt ongevraagd het Epstein-dossier weer het middelpunt van de media-aandacht te maken. Of Ungaro's berichten daadwerkelijk de aanleiding waren voor Melania's plotselinge persconferentie, is niet bevestigd. Het Witte Huis gaf geen toelichting, behalve dan dat Trump desgevraagd zei dat Melania "het recht heeft om daarover te praten als ze dat wil". De timing, en het feit dat de verklaring schijnbaar uit het niets en zonder ruimte voor vragen van de pers werd afgelegd, roept meer vragen op dan ze beantwoordt.