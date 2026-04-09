Melania Trump verlegt aandacht van Iran naar waar hij hoort: de Epstein-files

First Lady Melania Trump heeft de aandacht van de Iran-oorlog verlegd terug naar waar hij hoort: de Epstein-files. Dat deed ze in een verklaring vanuit het Witte Huis. Volgens Melania was er geen sprake van een relatie tussen haar en de veroordeelde vrouwenhandelaar en kindermisbruiker Jeffrey Epstein, toevallig ook de beste vriend van Donald Trump, en is ze niet door Epstein aan haar echtgenoot voorgesteld. Dit geheel in de sfeer van Bill Clintons fameuze uitspraak: 'Ik had geen seksuele relatie met die vrouw, mevrouw Lewinsky'.

Trump zei ook dat zij en de oranje kleptocraat "van tijd tot tijd" op dezelfde feestjes als Epstein werden uitgenodigd, omdat "het in New York City en Palm Beach gebruikelijk is om in dezelfde sociale kringen verkeren". Ze ontkende echter stellig dat haar e-mails aan handlanger Ghislaine Maxwell meer waren dan "informele correspondentie".

The Guardian merkt ondertussen op dat het "onduidelijk [is] op welke specifieke beschuldigingen de first lady precies reageerde".