Is dit de oplossing voor de wooncrisis?

Plakshot komt op de valreep nog even met de oplossing voor de wooncrisis. Want waarom zouden al die woningzoekenden niet gewoon in een transformatorhuisje (energielabel A) kunnen gaan wonen? “Je zou kunnen zeggen: het is een transformatorhuisje. Maar dan hebben wij dat getransformeerd tot huisje”, aldus de makelaar van Schraper Makelaars over de prachtige jaren dertig woning. “Dus er staat een generator in, 230.000 volt, maar als je dat even negeert heb je prachtige woonruimte. Je kan je blijven doodstaren op stromend water en een paar ramen, maar dit is wel betaalbaar.”