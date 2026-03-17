Iran waarschuwt Roemenië voor toestaan Amerikaanse bommenwerpers

De door de VS belegerde Iraanse regering heeft een krachtige waarschuwing afgegeven aan EU-lidstaat Roemenië, meldt het Bulgaarse persbureau Novinite. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken maant Boekarest de VS geen toestemming te geven om vliegbases in het land te gebruiken voor het uitvoeren van bombardementsvluchten op het land. Als Roemenië de Amerikaanse strijdkrachten wel gebruik laat maken van de militaire vliegvelden dan wordt dat beschouwd als actieve deelname aan de oorlog. Iran voert militaire tegenaanvallen uit op landen die steun verlenen aan de Amerikaanse bombardementen. Daar dreigt Iran nu niet mee maar zegt dat medewerking de relaties tussen de twee landen zou beschadigen en dat er juridische en internatonale maatregelen zouden volgen.

Het Roemeense parlement heeft op 11 maart toestemming verleent aan het Pentagon om militairen en materieel aan te voeren voor de oorlog met Iran. President Nicusor Dan benadrukte dat het daarbij alleen om defensieve acties mag gaan. Hij stelde dat de Amerikaanse aanwezigheid de veiligheid van Roemenië vergroot.

De New York Times meldt dat Iran ook Londen heeft gewaarschuwd voor het verlenen van assistentie aan het Amerikaanse oorlogsgeweld. De luchtmachtbasis Fairford is qua omvang een van de weinig Europese vliegvelden waar grote Amerikaanse bommenwerpers kunnen landen en opstijgen. De Labour-regering heeft toestemming voor het het uitvoeren van bombardementsvluchten expliciet geweigerd, tot woede van Trump. Maar ondertussen landen er wel zware transportvliegtuigen die de Amerikaanse troepen in het Mdden-Oosten bevoorraden.

Iran heeft Groot-Brittannië gewaarschuwd zich buiten het conflict te houden. Een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken vertelde zondag aan Times Radio dat Iran zichzelf weliswaar niet in oorlog met Groot-Brittannië beschouwde, maar dat elk land dat zich bij de militaire inspanningen aansloot, zou worden gezien als deelnemer aan de "agressieoorlog". Zelfs vóór de oorlog hadden inlichtingendiensten al gewaarschuwd voor een toenemende dreiging van Iraanse spionage- en moordcommando's op Brits grondgebied. "Het is tot op zekere hoogte beangstigend", zei Katie McMahon (30), een inwoonster van Fairford. "Maar ik denk dat het hier niet beangstigender is dan elders in het Verenigd Koninkrijk. Uiteindelijk, als wij een doelwit zijn, is heel het Verenigd Koninkrijk een doelwit."

Lokale politici maken zich ook zorgen om het gebruik van de basis:

Roz Savage, lokaal parlementslid, stelde dat er een gevoel van lokale trots heerste op de basis. Maar in de dagen na de aanvallen op Iran hadden sommige inwoners contact opgenomen met haar kantoor, zei ze, omdat ze zich zorgen maakten over hun veiligheid. Hoewel ze gerustgesteld is dat Fairford buiten het bereik van Iraanse drones en bommenwerpers ligt, maakt ze zich zorgen over de mogelijke vervaging van de grens tussen defensieve en offensieve acties. "Als defensief betekent dat je daadwerkelijk Iraanse wapenfabrieken aanvalt, dan lijkt me dat behoorlijk offensief", zei mevrouw Savage, lid van de centrumpartij Liberal Democrats. "En ik weet niet waar je daar de grens trekt."

Trump wil andere Westerse landen betrekken bij de oorlog tegen Iran. Zo vraagt hij militaire steun om de Iraanse blokkade van de Straat van Hormuz, essentieel voor de wereldeconomie, te doorbreken. De meeste landen reageren daar afwijzend op maar Nederland laat daar twijfel over bestaan. Het AD meldt:

Buitenlandminister Tom Berendsen (CDA) zegt diplomatiek dat hij ‘niks wil uitsluiten’, maar stelde wel: terughoudendheid is geboden. „De gevaren zijn groot, zeker zolang Iran daar met zeemijnen of onderwaterdrones schepen kan raken.” Later voegde hij eraan toe: „Op dit moment zie ik het absoluut niet gebeuren. Daar is ook geen draagvlak voor.”