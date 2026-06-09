Iran op WK zonder aanhang, Trump-regime trekt daags voor toernooi alle kaartjes voor supporters in Actueel Vandaag • leestijd 3 minuten • 140 keer bekeken • Bewaren

Het Trump-regime heeft de toegang voor Iraanse voetbalsupporters voor het WK geblokkeerd. Met nog enkele dagen te gaan voor de start van het toernooi moet de Iraanse voetbalploeg het plots zonder aanhangers stellen. Eerder al was het de Iraanse ploeg zelf die door het Trump-regime werd tegengewerkt. Het land staat daar overigens niet alleen in, voor ruim een derde van de deelnemende ploegen geldt dat hun supporters – en in sommige gevallen de spelers - niet welkom zijn in de VS.

Volgens de officiële regels van de FIFA heeft elke deelnemende voetbalbond recht op acht procent van de kaartjes voor de wedstrijden van dat land. Die kaartjes worden vervolgens via de officiële kanalen te koop aangeboden aan supporters. Voor Iran geldt dat voor de groepsduels tegen Nieuw-Zeeland, België en Egypte. Dinsdag werd bekend dat het Trump-regime daar nu een stokje voor heeft gestoken, waardoor alle door Iran in de verkoop gedane kaarten ongeldig zijn geworden.

Dat de aanwezigheid van Iraniërs in de VS voor het WK problematisch zou gaan worden was te verwachten, sinds de VS en Israël samen een illegale oorlog tegen Iran zijn gestart die nog altijd voortduurt. Dat leidde er eerder al toe dat zelfs het Iraanse nationale team, dat al zijn wedstrijden in de VS speelt, zijn trainingskamp in Mexico moest beleggen. Inmiddels hebben de Iraanse voetballers wel een visum gekregen om hun wedstrijden te kunnen spelen, maar dat geldt voor veel van de stafleden rond de ploeg niet. Zij moeten vooralsnog in Mexico achterblijven.

Maandag werd ook al de Somalische scheidsrechter Omar Abdulkadir Artan gedeporteerd. De door de FIFA voor het WK aangestelde Afrikaans scheidsrechter van het jaar werd na zijn aankomst in Florida eerst elf uur lang ondervraagd, vervolgens nog enkele uren in detentie gezet en daarna zonder verdere opgaaf van redenen het land uitgezet. De FIFA, uitreiker van de historisch belachelijke “Vredesprijs” aan Donald Trump besloot niet voor zijn arbiter op te komen maar simpelweg zijn handen af te trekken van Artan.

Eerder al moest ook de Zwitserse ploeg zonder zijn spits Breel Embolo naar de VS afreizen. De in Kameroen geboren speler kreeg op het laatste moment te horen dat zijn visum was ingetrokken, officieel omdat hij jaren geleden betrokken was bij een vechtpartij. Inmiddels heeft hij zich dan toch nog bij de ploeg kunnen aansluiten. Wie een verband denkt te zien in de weigeringen en moeilijkheden rond visa, zit vermoedelijk niet ver van de waarheid. Voor de meeste Afrikaanse landen geldt een compleet inreisverbod, waardoor het bijna onmogelijk is voor supporters van Algerije, Kaapverdië, Ivoorkust, Congo, Egypte, Ghana, Marokko, Senegal, Zuid-Afrika en Tunesië om hun nationale teams live in actie te zien komen.

Voor supporters van Zuid-Amerikaanse landen is het bijwonen van wedstrijden eveneens riskant. Trump-gestapo ICE voert al tijden razzia’s uit op met name Zuid-Amerikaanse migranten die in groten getale worden gedeporteerd, of ze nu wel of niet in het bezit zijn van geldige verblijfsdocumenten. Al ruim voorafgaand aan het WK liet het Trump-regime weten dat ook rond de WK stadions sprake zal zijn van inzet van ICE, waardoor veel supporters van Zuid-Amerikaanse afkomst vermoedelijk niet naar de wedstrijden zullen afreizen.