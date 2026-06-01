Iran kapt onderhandelingen met VS af omdat Israël doorgaat met etnisch zuiveren van Gaza en Libanon

Aan de door de VS en Israël begonnen illegale oorlog met Iran lijkt voorlopig geen einde te komen. Iran heeft alle communicatie met de VS onmiddellijk gestaakt vanwege het aanhoudende Israëlische geweld in Libanon en Gaza. Dat meldt ANP. De onderhandelingen met de Amerikanen, die via Pakistan verlopen, zouden nu stilliggen totdat de de Iraanse eis van een volledig staakt-het-vuren in zowel Gaza als Libanon is ingewilligd.

Hoewel de VS nog altijd spreekt van een staakt-het-vuren in Gaza en Libanon, omdat dat formeel zo is uitgesproken, blijft Israël gewoon zijn genocidale gang gaan. De afgelopen dagen is het Israëlische leger verder noordwaarts Libanon ingetrokken en heeft het besloten 70 procent van de Gazastrook te annexeren

Naast het staken van de onderhandelingen zegt Iran tevens dat "andere fronten", als de aan de Rode Zee grenzende zeestraat Bab el Mandeb, "op de agenda" staan. Het land zinspeelt daarmee op het opwerpen van een zeeblokkade in die zeestraat, zoals het ook al tijden doet in de Straat van Hormuz, met grote gevolgen voor de wereld- en met name oliehandel. Het aan de Bab el Mandeb gelegen Jemen is het domein van de aan Iran gelieerde Houthi's. Eerder bestookten de Houthi's ook al koopvaardijschepen in de Rode Zee met eindbestemming Israël.

Iran beschuldigt de VS ook van draaien, wat de onderhandelingen volgens het land bemoeilijkt en vertraagt. Daar heeft het geen ongelijk in. De Amerikaanse president Donald Trump communiceert dagelijks iets anders; de ene dag is een overeenkomst nabij en liggen er zogenaamd mooie deals op tafel, dan weer schrijft hij in nachtelijke tirades op sociale media hoe hij Iran nucleair van de kaart wil vegen. De enige oplossing die Trump tot nu toe heeft weten te bedenken voor de blokkade van de Straat van Hormuz, waar de gehele wereldeconomie onder lijdt, is de blokkade te blokkeren.

In Libanon zit de angst voor de Israëlische agressie er ondertussen goed in. Inwoners van de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beiroet ontvluchten hun woonplaats uit angst voor Israëlische aanvallen. Het Libanese leger heeft troepen ingezet om het verkeer in goede banen te leiden. De door het Internationaal Strafhof gezochte Israëlische premier Benjamin Netanyahu kondigde maandag aan dat zijn land de stad opnieuw zal aanvallen. Verschillende scholen in Beiroet zouden ouders hebben gevraagd hun kinderen op te halen om ze in veiligheid te brengen.