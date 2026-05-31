Terreurstaat Israël intensiveert etnische zuivering in Gaza en Libanon

Het genocidale Israëlische leger is op twee fronten tegelijk de etnische zuivering aan het opvoeren. In het zuiden van Libanon rukken IDF-grondtroepen verder op, waarbij premier Netanyahu eerder dit weekend al pochte dat zijn leger al dieper in het land was doorgedrongen dan in de afgelopen zesentwintig jaar. Daarbij is de ruïne van kasteel Belfort bij de plaats Nabatiye inmiddels ingenomen, een kasteel uit de kruisvaarderstijd dat - zo schrijft de NOS - "al sinds de middeleeuwen wordt [...] gezien als een belangrijk punt om de omliggende regio te beheersen."

De Libanese premier Nawaf Salam spreekt van een "scorched-earth-politiek" waarbij complete dorpen van de aardbodem worden geveegd en bewoners gedwongen worden te vluchten. Een staakt-het-vuren dat officieel op 17 april inging, is door Israël nooit nageleefd. Onder het valse voorwendsel van "veiligheid" koloniseert Israël een uitdijend stuk grondgebied van Libanon, zoals het ook in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever gedaan heeft.

In Gaza heeft Netanyahu zijn leger ondertussen opdracht gegeven zeventig procent van de Gazastrook te bezetten. Dat is een directe schending van het in oktober gesloten zogenaamde bestand (waar, opnieuw, Israël zich nooit aan heeft gehouden), de VN-resolutie die het bestand bekrachtigde én van het vredesplan van Donald Trumpb die geen enkele invloed op Netanyahu lijkt te kunnen uitoefenen. De 2,2 miljoen Palestijnen in Gaza die de genocide vooralsnog hebben overleefd, worden samengeperst in minder dan een derde van het grondgebied. Ondertussen worden hulpgoederen nog altijd niet of hooguit mondjesmaat binnengelaten, waardoor de Palestijnse bevolking kampt met uitbraken van ziektes en hongersnood.

In Gaza zijn sinds het begin van de huidige oorlog ten minste 75.000 Palestijnen door Israëlisch geweld gedood. Het werkelijke dodental ligt vermoedelijk vele malen hoger, aangezien veel mensen nooit onder het puin van de verwoeste steden zijn gehaald en de Israëlische bezetting dat ook onmogelijk maakt. In Libanon zijn alleen al sinds 2 maart van dit jaar zeker drieduizend burgers gedood door het Israëlische leger.