Iraanse vrouw gaat moedige confrontatie aan met geestelijke

Zoals gebruikelijk werd de vrouw kort na het incident wel gearresteerd. Eveneens gebruikelijk is dat de vrouw volgens de officiële verklaring “geestelijk in de war” was. Datzelfde gebeurde in november vorig jaar toen een studente in Teheran werd belaagd door campusbeveiligers omdat ze geen hoofddoek droeg. Uit protest trok ze haar gehavende kleding uit. Ook zij werd kort daarop gearresteerd, waarna de verklaring volgde dat ze krankzinnig zou zijn.