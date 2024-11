Iraanse studente stript na mishandeling wegens hoofddoek en wordt met geweld ontvoerd

In een uitzonderlijk protest tegen de systemische onderdrukking van vrouwenrechten in Iran, heeft een studente in Teheran zich uitgekleed op de campus van de universiteit. Dat deed ze nadat ze door campusbeveiligers was belaagd omdat ze geen hijab (hoofddoek) droeg. Niet lang daarna werd de jonge vrouw met geweld een voertuig in gedwongen en afgevoerd. Het is onbekend waar ze nu is.