Iraanse studente die zich uit protest ontkleedde 'gemarteld in psychiatrische instelling'

Vorige week ging de video van de vrouw rond op sociale media. Daarop was ze te zien slechts gekleed in ondergoed. Volgens getuigen was de vrouw daarvoor mishandeld door campusbeveiligers omdat ze geen hoofddoek droeg. Daarop zou ze haar gescheurde kleding hebben afgeworpen. Even later, eveneens te zien op video, werd ze hardhandig opgepakt, in een auto geduwd en afgevoerd. Hoewel de identiteit van de vrouw niet officieel is bevestigd, gaat het volgens getuigen om de 30-jarige Ahoo Daryaei, een doctoraatstudent Franse literatuur aan de Azad Universiteit.