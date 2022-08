Iraanse conservatieve media jubelen om moordaanslag op Salman Rushdie

13 aug. 2022 - 13:11

als je dit goed tot je door laat dringen dan wordt je bijna aanhanger van Wilders. wat een waanzinnige idiotie, gewelddadige indoctrinatie, teleurstellende mensen. dat een fatwa niet ongedaan kan worden is nooit goed te praten. geloof zou juist moeten gaan over liefde, vergiffenis, naastenliefde, respect etc , alles dat goed is maar gaat slechts over haat. en dit wordt gedaan en gezegd door mensen die zeggen gelovig te zijn en bepaalde heilige boeken te respecteren? als iemand ook maar een mm gelovig is dan kan men nooit een ander kwaad berokkenen, dan moet men alles dat leeft en zg door god gecreëerd is respecteren. kwaad doen, leven ontnemen is absoluut respectloos richting god, allah of hoe de geest ook genoemd wordt. waarom wordt wilders nu door deze situatie opeens veel meer bedreigd?