Investeren in de wapenindustrie is niet duurzaam en niet nobel

18 apr. 2023 - 19:39

Het is niet aangetoond dat Rusland concreet een bedreiging vormt voor ons land en daarom moeten we niet investeren in wapens volgens deze activisten. Maar je hebt meestenstijd een krijgsmacht, inclusief die van bondgenoten , achter de hand om te voorkomen dat een land je concreet bedreigt of kan bedreigen. Juist omdat Oekraïne zwak bewapend was werd het aangevallen. En ja, het is om die reden alleszins verantwoord om in wapens te investeren . Uit het betoog van de schrijvers trek ik de conclusie dat het ze geen zier kan schelen of en hoe de Russische agressie kan worden gestopt zolang het maar niet met wapens gebeurt, zolang Nederland er maar niet aan meedoet en er geen CO2 wordt uitgestoten.