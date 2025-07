Internationaal Gerechtshof: Landen verplicht tot klimaatbescherming

Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag heeft woensdag unaniem bepaald dat alle landen verplicht zijn het klimaat te beschermen en schade te voorkomen. De vijftien rechters oordeelden dat het mensenrecht op een schoon, gezond en duurzaam milieu essentieel is voor andere mensenrechten. Dat meldt ANP. Hoewel het advies niet juridisch bindend is, verwachten deskundigen dat het grote invloed zal hebben op klimaatzaken wereldwijd.