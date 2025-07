Internationaal Gerechtshof buigt zich over kwalijke rol vervuilende landen in klimaatcrisis

Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag spreekt zich woensdag voor het eerst uit over de verantwoordelijkheid van landen voor hun rol in de klimaatcrisis. De zaak werd aangespannen door Vanuatu, een kleine eilandstaat in de Stille Oceaan die dagelijks de gevolgen van de klimaatcrisis ondervindt zonder er zelf aan bij te dragen. Het hoogste juridische orgaan van de VN moet adviseren over twee cruciale vragen: welke verplichtingen hebben landen om andere staten en toekomstige generaties te beschermen tegen klimaatverandering, en wat zijn de juridische gevolgen als landen te weinig actie ondernemen?