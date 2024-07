Internationaal Gerechtshof: Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied zijn illegaal

Het Israëlische nederzettingenbeleid is volgens het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in strijd met het internationaal recht. Dat meldt ANP. De hoogste rechtbank van de Verenigde Naties heeft in een zitting over verschillende aspecten van het beleid kritiek geuit. De manier waarop een deel van de bezettingen plaatsvindt, komt neer op annexatie. De Palestijnse bevolking wordt bovendien zelfbeschikking ontzegd en gediscrimineerd. Israël moet zich volgens het ICJ zo snel mogelijk uit de bezette gebieden terugtrekken en benadeelden compenseren.