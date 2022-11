Inspectie Justitie en Veiligheid start nu toch eigen onderzoek naar politiefalen Staphorst

De Inspectie Justitie en Veiligheid opent alsnog een eigen onderzoek naar het politiefalen afgelopen zaterdag waarbij demonstranten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) werden belaagd en bedreigd, terwijl agenten van dichtbij toekeken en niet in actie kwamen. Ook onafhankelijke waarnemers van Amnesty International werden aangevallen. Niemand werd gearresteerd.

Op videobeelden is duidelijk te zien hoe honderden racisten, sommigen ervan met zwart geschminkte gezichten, zich op de demonstranten storten. Die werden bekogeld met vuurwerk en eieren, ten minste één auto werd overgoten met olie waarna racisten met fakkels dreigden die in brand te steken. De Amnesty-waarnemers belden vanuit hun belegerde auto naar 112 en gaven zelfs het nummerbord door van de politiebus waar ze op uitkeken. Er werd niet ingegrepen.

Zowel de gemeente Staphorst als de politie lieten de afgelopen dagen weten een eigen onderzoek in te stellen naar hun handelen. Een woordvoerder van de politie Oost-Nederland liep in de Volkskrant al op de zaken vooruit door te zeggen dat de agenten “naar eer en geweten” hebben gehandeld. Ook zou de politie simpelweg niet in staat zijn geweest in te grijpen vanwege blokkades met tractoren en kraaienpoten die op de weg lagen. Verder ingrepen bleef volgens de politie uit “om escalatie te voorkomen”.