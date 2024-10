Inktzwart perspectief op betaalbare woningen ontwricht samenleving Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 313 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Onderzoek Kadaster wijst uit dat koopprijzen van woningen nog steeds stijgen.

Het meest recente onderzoek van het Kadaster naar de ontwikkelingen op de woningmarkt van koopwoningen wijst uit dat die steeds verder in prijs stijgen en voor steeds meer huishoudens letterlijk onbetaalbaar zijn geworden. Ook betaalbare huurwoningen worden steeds schaarser omdat veel verhuurders hun huurwoningen te koop zetten vanwege de nieuwe huurwet. Zelfs president Knot van de DNB sprak zijn zorgen over voornoemde Wet betaalbare huur van Hugo de Jonge uit om die wet weer in te trekken omdat het aanbod van betaalbare huurwoningen hierdoor al zichtbaar kleiner wordt.

In 2025 is de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) 450.000 euro

Recent heeft BBB-minister Keijzer de grens voor de NHG voor 2025 verhoogd van 390.000 euro in 2024 naar 450.000 euro in 2025.

Ook wordt de premie van de NHG goedkoper en verlaagd met 0,4%. Toch zullen deze maatregelen voor een groot deel van de starters weinig soelaas bieden. Om in 2024 een koopwoning te kunnen bemachtigen tegen de ondergrens van 390.000 euro is een 2x modaal inkomen van totaal 80.000 euro per jaar al nodig. Alle huishoudens met een lager inkomen zijn in 2024 al geheel kansloos op de woningmarkt.

Structureel tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen ontwricht onze samenleving

Alle ophef over de migratiecrisis valt in het niet als de gevolgen van de woningcrisis voor de samenleving gedetailleerd onder de loep worden genomen. Aan een forse toename van economische dakloosheid valt niet meer te ontkomen. Jongeren die tot wellicht een leeftijd van ver boven de 35 verplicht bij hun ouders in huis moeten wonen zonder enig perspectief op een woning. Maar ook het niet kunnen verhuizen voor werk naar een andere plaats wegens gebrek aan een betaalbare woning en andere gevolgen die een ontwrichting van onze samenleving tot gevolg hebben.

De woningmarkt verkeert in een echte crisissituatie in Nederland. Benoem het dan ook zo!

Het kabinet Schoof is tot nu toe dagelijks bezig geweest met de asielcrisis onder de motivering dat als de instroom van asielzoekers minder wordt de problemen op de woningmarkt ook minder zullen zijn. Waarbij volledig wordt voorbijgegaan aan de werkelijke oorzaken van het grootschalige tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen, ver verwijderd van de asielinstroom. Het asielprobleem is daar nauwelijks op van invloed. Dat stug volhouden is kiezersbedrog.

Alle burgers in Nederland hebben het recht op huisvesting, zo bepaalt onze Grondwet. Met de kennis en wetenschap van nu over het schreeuwende tekort aan betaalbare woningen weten we dat het komende decennium dat grondrecht voor grote groepen burgers een illusie is en blijft.

Hoogste tijd dat de situatie op de woningmarkt in 2025 daadwerkelijk een breed gedragen politieke status van een crisis verkrijgt.