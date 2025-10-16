‘In ons land gaat het demonstratierecht boven alles, zelfs als vrouwen worden bedreigd’

“De SGP schijnt zich grote zorgen te maken over het aantal abortussen dat is gestegen de afgelopen jaren”, vertelt Druktemaker Yora Rienstra bij De Nieuws BV. “Dat het juist positief is dat vrouwen vaker gebruik maken van het recht op zelfbeschikking komt niet op in de hoofden van de SGP. Nee, elke vrouw moet en zal het kind op de wereld zetten als ze zwanger is, of ze het nou wil of niet. Sterker nog: SGP-voorman Chris Stoffer is zelfs van mening dat als een vrouw zwanger raakt na verkrachting, dat ze gewoon die hele rit moet uitzitten en het kind dan maar ter adoptie moet afstaan.”