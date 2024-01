In december waren er minstens 10.000 vermijdbare sterfgevallen als gevolg van corona

Het coronavrius raast nog steeds over de wereld en eist een hoge tol, vooral in Europa en Noord-Amerika. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat er in december wereldwijd minstens 10.000 mensen onnodig zijn overleden aan de gevolgen van het virus. Ook is het aantal opnames op de intensive care met ruim 60 procent gestegen. De directeur-generaal van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, noemt "dit niveau van vermijdbare sterfgevallen niet acceptabel". Hij zegt er zeker van te zijn dat het werkelijke aantal veel hoger ligt maar dat landen de cijfers daarover niet verstrekken. "We blijven oproepen om individuen te vaccineren, te testen, mondmaskers te dragen waar dat nodig is en er voor te zorgen dat drukke ruimtes goed geventileerd worden."

In Spanje wordt het mondmasker weer ingevoerd in ziekenhuizen en ook in sommige delen van de VS worden dergelijke preventiemiddelen in ziekenhuizen en andere zorginstellingen weer uit de kast getrokken om meer slachtoffers te voorkomen. Ook in Nederland neemt het virus toe maar worden er vooralsnog geen maatregelen genomen. De pandemie is in mei vorig jaar officieel voorbij verklaard.