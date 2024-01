Waarom deze winter iedereen heel de tijd grieperig en verkouden is Vandaag • leestijd 2 minuten • 659 keer bekeken • bewaren

Als je niet al zelf stevig aan het hoesten en/of snotteren bent deze winter, is de kans groot dat de mensen om je heen dat wel doen. Er gaan momenteel namelijk meerdere virussen en bacteriën tegelijk rond die verkoudheidssymptomen en griep- en luchtwegklachten kunnen veroorzaken. Het kan zijn dat je een van deze boosdoeners te pakken hebt, maar je kan er ook meerdere tegelijk onder de leden hebben.

Een van de meest voorkomende virussen die nu rondgaan is nog altijd Covid-19 die, hoewel weer even op een terugtocht, nog altijd voor een stevig aantal besmettingen zorgt. Daarnaast gaan het griepvirus, het rhinovirus en de bacterie Mycoplasma pneumoniae. Dat blijkt uit data van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Met de feestdagen achter de rug waarbij mensen weer in groepen samengekomen zijn, heeft de verspreiding van de virussen nog eens een zetje gekregen.

Wat de klachten nog eens verergert, is dat de bevolking na een paar jaar Covid met alle maatregelen die daartegen kwamen kijken, niets meer gewend is. De Britse viroloog van de universiteit van Cambridge Chris Smith spreekt van een zogenoemde “immuniteitsschuld” die collectief is opgelopen:

“Omdat we minder kwaaltjes hebben opgelopen tijdens de Covid-jaren waarin we periodiek werden afgesloten van de buitenwereld, betekent dit dat we deze kwalen niet zo vaak tegenkwamen en dus onze immuniteit niet versterkten.”

Een andere verklaring voor de lamlendigheid die de getroffenen voelen, is dat ze de afgelopen jaren simpelweg zijn vergeten hoe het voelt om gewoon snotverkouden te zijn.