In alle provincies hebben mensen PFAS in hun bloed

Het PFAS-probleem beperkt zich niet tot omwonenden van chemiefabrieken. Uit onderzoek van de stichting Tegengif blijkt dat mensen in heel Nederland PFAS in hun bloed hebben. Wel worden de hoogste waarden aangetroffen bij omwonenden van chemiefabriek Chemours. Maar ook bij onderzoeksdeelnemers uit Gelderland en Flevoland werden concentraties vastgesteld die boven de gezondheidskundige grenswaarde liggen, schrijft het AD.

“Uit het bloedonderzoek blijkt dat alle deelnemers PFOA (vroeger gebruikt voor teflon) en PFOS (voorheen in brandblusschuim) in hun bloed hebben, twee PFAS-soorten die inmiddels wereldwijd verboden zijn. ,,Er waren wel verschillen in waardes tussen de geteste personen, maar die zijn niet allemaal te verklaren door de regio waar mensen vandaan komen’’, zegt Den Boer. ,,Dit onderzoek had tot doel om breder bekend te maken dat ook inwoners van andere provincies PFAS in hun bloed hebben. Het is een probleem van ons allemaal. Wij hopen de politiek aanzetten tot actie.’’”

Twan, een Eindhovense deelnemer aan het bloedonderzoek, besloot zich te verdiepen in PFAS nadat hij een aflevering van Zembla had gezien. “Het probleem is groter dan het lijkt”, vertelt hij aan Omroep Brabant. Twan wijst erop dat de stoffen jarenlang in je lichaam blijven zitten. “Bij elke deelnemer had PFOS de hoogste waarden, terwijl dat al jaren verboden is.”