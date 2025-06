In aanloop naar NAVO-top blokkeert XR de A44: ‘Wapenwedloop jaagt klimaatcrisis aan’

Een dag voor de NAVO-top van start gaat, op 23 juni, zal Extinction Rebellion (XR) de A44 blokkeren. De A44 is dan al afgesloten voor verkeer om regeringsleiders en ambtenaren van Schiphol naar Den Haag te vervoeren. De XR-activisten willen dat de wereldleiders meer doen om de klimaatcrisis in te dammen.

“De wereld is al 1,5 graden verhit ten opzichte van pre-industriële niveaus en we weten dat klimaatontwrichting leidt tot conflicten en oorlog leidt”, stelt XR-woordvoerder Emile Sprenger in een verklaring. “NAVO-lidstaten moeten alles doen om de verergering van de klimaat- en ecologische crisis te stoppen. Voor onze veiligheid en die van ieder mens op aarde.”