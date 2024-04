Illegale uitbuiting arbeidsmigranten loont voor werkgevers, boetes blijken veel te laag

“De Arbeidsinspectie heeft berekend wat de gemiddelde 'terugverdientijd' is, een wat cynische term in dit verband, omdat de 'verdiensten' door wetsovertreding ontstaan. Dus hoe lang de werkgever het voordeel moet genieten dat met de overtreding wordt behaald om het bedrag van de boete 'goed te maken'. In bijna 90 procent van de gevallen is dat minder dan 1 jaar. Bij 7 van de 24 onderzochte situaties is de 'terugverdientijd' zelfs 3 maanden of minder.”