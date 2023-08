Ik steun Henk, Lutz en Hans want ook ik kan niet zonder de PvdA

9 aug. 2023 - 14:51

Het zal best zo zijn dat er middengroepen zijn die niet gehoord worden. Het is in Nederland vrijwel onmogelijk om iedereen te horen. Nog moeilijker is naar iedereen te luisteren en totaal onmogelijk is het om te doen wat iedereen wil. Dus als de PvdA de middengroepen niet hoort moet je dat concretiseren. Welke middengroepen en wat willen zij. De mensen die dit soort zaken beweren leven nog in de vorige eeuw. Middengroepen waren vermoedelijk destijds de geschoolde arbeiders met een modaal of modaal plus inkomen. Die groep was destijds wellicht een miljoen werkende mensen groot en vormde grotendeels de achterban van de PvdA, naar andere groepen. Even de achterkant van een bierviltje. Maar als herkenbare groep bestaat deze groep niet meer. Die is uiteengevallen in mensen die in de zorg werken, de dienstverlening, de overheid, in tech-beroepen en ICt-wellicht. En die hebben allemaal andere belangen. En ze roepen allemaal wat anders. Dus met de beweren dat de PvdA naar de middengroepen moet luisteren kan de PvdA niet veel.