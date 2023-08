PvdA'er Henk Nijboer verlaat Kamer wegens gebrek aan vertrouwen in linkse samenwerking Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 525 keer bekeken • bewaren

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer wil niet op de kandidatenlijst van PvdA-GroenLinks voor de verkiezingen van 22 november. De Groninger die al ruim tien jaar in het parlement zit, zegt in een verklaring te weinig te geloven in de samenwerking met GroenLinks. Beide partijen trekken bij de verkiezingen op met een gezamenlijke lijst om zo de grootste partij te kunnen worden en de beleid naar links te kunnen trekken.

In een verklaring zegt hij, na een opsomming van zijn prestaties, standpunten en het leed dat de gaswinning in zijn provincie heeft aangericht, dat hij niet voldoende gelooft in samenwerking met GroenLinks. Hij denkt dat de combinatie te weinig oog heeft voor de middengroepen en die ook onvoldoende aan zal spreken. Uit de tekst valt op te maken dat hij de plannen dan wel idealen van het verbond te ambitieus vindt. "Niet alles kan en zeker niet alles tegelijk," citeert hij de om zijn bescheidenheid geroemde Willem Drees, de leider van de PvdA die van 1933 tot 1958 in Den Haag werkzaam was en het tot minister-president bracht.

Nijboer noemt migratie en klimaat as voorbeelden van terreinen waarop hij niet in samenwerking gelooft. Hij stelt dat een brede partij verschillende stromingen moet kennen maar ziet daar voor zichzelf geen rol in. "Mij past een plek op een flank in de fractie minder." Op zijn pagina bij de partij staat nog dat hij eerder juist samenwerking voorstond: “In gepolariseerde tijden wil ik verbinding en samenwerking zoeken op basis van onze progressieve idealen.”