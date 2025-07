Ik fantaseerde dat Trump de slavernij zou herstellen en verdomd hij doet het echt Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 488 keer bekeken • bewaren

Ik voel me nu een beetje profeet.

Ik heb een rijke fantasie maar tot mijn spijt komt de werkelijkheid te vaak langzij. Neem bijvoorbeeld het plan van Trump om personen zonder verblijfstitel in zijn land tot feitelijke slaven te maken van degenen voor wie zij werken.

Vlak voor het aantreden van Trump zette ik AI aan het werk met een precieze opdracht. Ik ging ervan uit dat zijn uitzettingsplannen onhaalbaar zouden bljken. En samen met AI kwam ik tot het onderstaande alternatief, dat al eens op de site Rotterdam Vandaag en Morgen is verschenen.

Maar nu die Trump in het echt iets vergelijkbaars wil, is het hier ook wel op zijn plaats. Ik voel me nu een beetje profeet.

"In een dramatische wending betrad president Trump het podium tijdens een van zijn iconische bijeenkomsten, de lucht vol spanning. Zijn kenmerkende "Make America Great Again"-pet zat stevig op zijn hoofd en zijn ogen schitterden met een nieuw gevoel van doelgerichtheid. Het publiek juichte toen hij aankondigde: "Mijn medeburgers, we staan voor een crisis aan onze grenzen. Een crisis van epische proporties die een oplossing vereist die niet alleen effectief is, maar ook de geest van onze grote natie belichaamt!"

​De president pauzeerde, liet de spanning opbouwen voordat hij het nieuws onthulde. "Met onmiddellijke ingang gaan we de 12 miljoen illegalen die momenteel in ons land verblijven, niet meer deporteren. Geen verspilde belastingdollars meer aan een gebroken systeem! In plaats daarvan geven we de macht terug aan het volk! Terug aan jullie, de burgers van deze grote natie!"

​Hij pauzeerde opnieuw en onthulde met een zwierige beweging een doos met een elegante rodevezel halsband, de kleur van de Republikeinse Partij. "Zie hier, de 'Patriottische Halsband van Voorspoed!' Deze halsbanden zijn de sleutel tot onze nieuwe, innovatieve benadering van het probleem!" Het publiek juichte toen hij de halsband omhoog hield.

​"Deze halsbanden zullen via onze geweldige Amerikaanse instelling, Walmart, worden verspreid! En zo zal het werken: als je iemand zonder de juiste identificatiepapieren tegenkomt, heb je het recht en de plicht om hem of haar een halsband om te doen! Ja, je hebt het goed gehoord! Dit gaat niet alleen om het handhaven van de wet, mensen, het gaat erom dat jullie, de hardwerkende mensen van Amerika, weer de controle krijgen!"

​Het publiek werd luidruchtiger, voelend dat het verhaal een wending nam. "Je kunt deze individuen nu opeisen als je eigen bezit! Neem ze mee naar huis, geef ze een goed, hardwerkend leven, en in ruil daarvoor zullen zij jou dienen! Het is een win-winsituatie! Als je een illegale huishoudster, tuinman of zelfs een oppas hebt, geef ze onmiddellijk een halsband!"

​Hij ging verder: "Breng ze naar het gemeentehuis van je gemeenschap, waar ze als jouw eigendom zullen worden geregistreerd. Op deze manier zorgen we ervoor dat ze op een positieve manier bijdragen aan de samenleving, en jullie, de burgers, kunnen profiteren van hun arbeid!"