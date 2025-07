Trump wil scholen straffen die les geven over slavernij en wil nieuwe vorm van slavernij invoeren

Donald Trump heeft gedreigd scholen te straffen die over de rol van slavernij in de Amerikaanse geschiedenis lesgeven. Bij Fox News werd hem gevraagd naar lesmateriaal over hoe "Amerika werd opgebouwd op de ruggen van slaven op gestolen land", wat feitelijk waar is. Daarop antwoordde Trump kort en krachtig: "Dan sturen we ze geen geld. We zouden de helft van ons budget besparen." Deze dreiging valt binnen Trumps bredere plan om het Amerikaanse ministerie van Onderwijs in zijn geheel op te heffen.