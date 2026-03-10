Ig Nobel, de prijs voor de grappigste wetenschap, vlucht weg uit de VS: 'Het is te gevaarlijk'

De jaarlijkse Ig Nobelprijs, een prijs voor humoristische wetenschappelijke ontdekkingen, wordt voor het eerst niet in de VS maar in Europa uitgereikt. De organisatie stelt dat het niet meer veilig is het evenement in de VS te organiseren vanwege de risico's voor deelnemers, in verband met het agressieve visa- en migratiebeleid. De uitreiking wordt georganiseerd door Annals of Improbable Research, een digitaal tijdschrift dat wetenschappelijk onderzoek belicht dat mensen aan het lachen maakt én aan het denken zet. In Nederland is een van de beroemdste winnaars Kees Moeliker, de bioloog die onderzoek deed naar homoseksuele necrofiele neigingen onder eenden. Hij bekeek het geval van een mannetjeseend die zich te pletter vloog tegen de glazen gevel van het Rotterdamse Natuurmuseum. Het stoffelijk overschot werd vervolgens prompt verkracht door een andere mannetjeseend.
De 36e uitreiking vindt nu plaats in het Zwisterse Zürich, meldt The Guardian.
"Het is het afgelopen jaar onveilig geworden voor onze gasten om naar het land te reizen", vertelde Marc Abrahams, ceremoniemeester en redacteur van het tijdschrift, aan Associated Press in een e-mailinterview. "We kunnen het niet met een gerust geweten verantwoorden om de nieuwe winnaars, of de internationale journalisten die verslag doen van het evenement, dit jaar naar de VS te laten reizen." De verplaatsing komt te midden van Donald Trumps grootschalige aanpak van immigratie, waarbij hij zich richt op het deporteren van migranten die illegaal in de VS verblijven, evenals houders van studenten- en bezoekersvisa. De winnaars reizen al 35 jaar naar de VS om hun prijzen in ontvangst te nemen – en worden overladen met papieren vliegtuigjes. Vorig jaar behoorde een team van onderzoekers uit Japan tot de winnaars. Zij onderzochten of het beschilderen van koeien met zebra-achtige strepen vliegenbeten zou voorkomen. Een andere groep uit Afrika en Europa boog zich over de soorten pizza die hagedissen het liefst eten.
Vier van de tien winnaars van dit jaar lieten weten niet naar Boston te willen afreizen om de prijs in ontvangst te nemen, gezien de risico's die daarmee gepaard gaan. Steeds vaker belanden volstrekt onschuldige reizigers in de gevangenis en zelfs in de concentratiekampen die Trump heeft laten opzetten. Onder de winnaars dit keer een team uit Europa dat ontdekte dat alcoholgebruik het vermogen om een vreemde taal te spreken kan verbeteren en een onderzoeker die decennialang de groei van vingernagels heeft bestudeerd. De uitreiking zal voortaan om het jaar in Zürich plaatsvinden, in oneven jaren wordt de prijs in een andere Europese stad uitgereikt.
