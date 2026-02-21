Reizen naar VS steeds gevaarlijker, onschuldige toeristen belanden in kampen: 'Ga er niet heen' Actueel Vandaag • leestijd 5 minuten • 171 keer bekeken • Bewaren

Nu de Republikeinen onder leiding van Trump de VS aan het omvormen zijn tot een fascistische staat, wordt het voor buitenlanders steeds risicovoller er naar af te reizen. Dat geldt ook voor toeristen, ook zij kunnen zonder enige reden opgepakt worden en wekenlang in de gevangenis belanden. Zelfs een witte huid biedt geen bescherming meer voor het doorgedraaide repressieapparaat.

Steeds meer toeristen zien het gevaar. De VS is nu de enige toeristische bestemming ter wereld waarvan het aantal bezoekers afneemt. Dat was vorig jaar al zo. Het aantal bezoekers uit Canada aan de VS bijvoorbeeld – na Mexico de grootste bron van toeristen – daalde in januari 2025 met 28 procent ten opzichte van januari 2024. Die trend zet zich nu verder voort.

Het toerisme groeide wereldwijd in 2025, maar in de VS daalde het vorig jaar met 6 procent, volgens gegevens van de World Travel and Tourism Council. De toerismecijfers van januari bieden geen rooskleurig vooruitzicht voor de rest van het jaar. Het aantal bezoekers aan de Verenigde Staten bleef dalen, met 4,8 procent ten opzichte van januari 2025. (...) Het Canadese toerisme naar de VS is zo sterk afgenomen dat WestJet, een Canadese luchtvaartmaatschappij, haar zomervluchten naar diverse Amerikaanse bestemmingen heeft geschrapt en de in Montreal gevestigde luchtvaartmaatschappij Air Transat heeft aangekondigd dat ze deze zomer geen vluchten meer naar Florida zal uitvoeren. (...) Het aantal vliegtickets van Europa naar de VS voor de drukste zomermaanden is met meer dan 14 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar, aldus Forbes, die zich baseert op gegevens van luchtvaartanalysebedrijf Cirium.

De ineenstorting van het toerisme betekent een enorme klap voor de economisch belangrijke branche:

"Wanneer 11 miljoen internationale bezoekers wegblijven, leidt dat tot miljarden dollars aan economische verliezen voor de reisindustrie", vertelde Erik Hansen, senior vicepresident van de U.S. Travel Association, aan de Times. (...) De World Travel and Tourism Council schat dat het verlies voor het Amerikaanse toerisme als gevolg van de veranderingen onder Trump kan oplopen tot $ 15,7 miljard.

Volgens deskundigen is zelfs het aanstaande WK voetbal, dat naast Mexico en Canada ook in de VS wordt gespeeld, niet in staat de dalende trend te keren.

De toeristen die het risico nemen het voormalige land van de vrijheid te bezoeken, kunnen met afschuwelijke gevolgen geconfronteerd worden. The Guardian tekent het huiveringwekkende relaas op van de 65-jarige Britse Karen Newton die afgelopen zomer met haar echtgenoot een droomreis door de VS wilde maken. Ze was zich bewust van de toegenomen repressie maar dacht dat die voor haar als witte Europese vrouw, in bezit van geldige papieren en die nooit in aanraking was geweest met justitie, geen bedreiging vormde. Dat pakte anders uit.

De droomvakantie eindigde abrupt op vrijdag 26 september, toen Karen en Bill probeerden de VS te verlaten. Bij het oversteken van de grens vertelden Canadese ambtenaren hen dat ze niet de juiste papieren hadden om de auto mee te nemen. Ze werden teruggestuurd naar Montana aan de Amerikaanse kant – en naar de Amerikaanse grenscontrole. Bills Amerikaanse visum was verlopen; dat van Karen niet. "Ik maakte me toen zorgen," zegt ze. "Ik maakte me zorgen om hem. Ik dacht: nou ja, ik ben er tenminste om hem te steunen." Ze wist het toen nog niet, maar het was het begin van een beproeving die Karen geboeid en geketend op de vloer van een afgesloten cel zou brengen, voordat ze twaalf uur lang door de nacht naar een detentiecentrum van de Immigration and Customs Enforcement (ICE) werd vervoerd. Karen zat in totaal zes weken vast – ondanks dat ze met een geldig visum reisde.

Het was haar een raadsel waarom ze werd opgepakt maar in de gevangenis slaagde ze er door gesprekken met cipiers langzaam in de reden te ontfutselen. De beruchte ICE-agenten die in de VS razzia's houden krijgen kopgeld voor iedere arrestant. Zo probeert Trump het aantal arrestaties op te voeren want zijn kiezers kwijlen bij de gedachte dat 'illegalen' worden uitgezet. Maar wie is illegaal? Newton kon worden vastgehouden omdat haar man verlopen papieren had, daardoor was ze zogenaamd 'medeplichtig' aan zijn illegaal verblijf. Een misdrijf dat het kabinet Wilders 1 recent ook in Nederland heeft ingevoerd , met steun van het CDA, al moet de Eerste Kamer dat nog goedkeuren.

Om zo snel mogelijk het land te kunnen verlaten naar haar veilige thuis, tekende de vrouw na drie dagen gevangenschap een verklaring dat ze bereid was tot 'zelfdeportatie'. Ze had geen idee dat haar lot daardoor alleen maar verergerde. Op basis van die verklaring werd ze overgebracht naar een deportatiekamp waar ze wekenlang werd opgesloten. Dergelijke lampen worden gerund door particuliere bedrijven die daar goed geld aan verdienen. Net als in Nederland is het anti-migratiebeleid in de VS vooral een verdienmodel voor 'handige ondernemers' die er zo met publiek geld vandoor kunnen gaan.

Zowel Karen als Bill probeerden afzonderlijk contact op te nemen met het Britse consulaat. Na wekenlang proberen lukte het Karen eindelijk om iemand te spreken, maar de consulair medewerker vertelde haar dat ze niet konden ingrijpen. "Ze zei dat ze het zou uitzoeken, maar we hebben nooit meer iets van haar gehoord. Ze waren echt vreselijk." Elke week kwamen ICE-agenten naar de afdeling om de gedetineerden op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen in hun zaken en hen te vertellen wanneer ze de gevangenis zouden verlaten. "Hun standaardantwoord was 'over twee weken' of 'binnenkort'." Op een week kwamen de ICE-agenten helemaal niet opdagen.

Uiteindelijk werd Karen in november vrijgelaten en op een vliegtuig naar huis gezet. Een andere Briste toeriste die in een deporatiecel belandde waarschuwt: