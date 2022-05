'Iedereen ziet dat Stef Blok niet functioneert, behalve hijzelf'

Uw Psychiator Zelf

5 apr. 2022 - 15:57

Passende beeldspraken zijn vaak het forte van Marcel van Roosmalen - ook nu weer raakt hij de kern van het doelwit dat hij koos. Ik kon er smakelijk om lachen. Je zou wensen dat Marcels ook politiek effect sorteren. Want hoe kan het toch zijn dat zoveel bestuurders van de VVD maatschappelijk zoveel van waarde ontwrichten en ruïneren, en dan hier keer op keer weer mee wegkomen? Misschien heeft dit op afstand iets te maken met Nietzsches 'Ewige Wiederkunft Des Gleichen' - waarom komen we van die lui dan maar niet af? Wildplassers en kruimeldieven worden per direct op maat gestraft - maar VVD'ers mogen ongehinderd de sociale woningbouw naar de kl*ten helpen, publieke zorg en onderwijs vercommercialiseren tot de dood erop volgt, en hun eigen vormen van liquidatie van ons klimaat ten uitvoer brengen. Stemmen op de VVD komt inderdaad neer op een bad nemen in zoutzuur. Het is exact hetzelfde als een enkele reis maken in een trein naar de definitieve ondergang; die trein stopt nergens meer en gaat steeds harder tijden. Er is een God, maar er zijn tijden dat hij om Hem moverende redenen absent is.

