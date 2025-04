Iedereen die over Gaza blijft zwijgen maakt zich medeplichtig Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 279 keer bekeken • bewaren

Dit is geen “tragisch incident”. Dit is systematische uitroeiing.

Door de strot geduwd krijgen we het. Elke dag opnieuw. Het onuitputtelijke koor van Israëlische leugens, de zogenaamde “veiligheidsoperaties”, de framing van ambulancepersoneel als “verdachte voertuigen”. Maar nu is er een video. Een huiveringwekkende, nietsverhullende opname uit de laatste momenten van Palestijnse hulpverleners in Gaza. Mensen die levens probeerden te redden. Neergemaaid. Koelbloedig. Uitgeschakeld.

Vijftien hulpverleners vermoord. Acht van de Palestijnse Rode Halve Maan. Een VN-medewerker. Mensen van de Civiele Bescherming. In uniform. In herkenbare ambulances. Terwijl ze hun werk probeerden te doen. Er is geen “chaos van oorlog” meer om je achter te verschuilen als dit op beeld staat. Geen ruimte voor de gebruikelijke Israëlische spin van zogenaamde “terroristen in vermomming”, “verdachte bewegingen” en “geen coördinatie”. Wat er te zien is? Mensen die uit hun voertuigen stappen, verwarring, een poging tot hulp. En dan? Georganiseerd moorddadig geweld. Schoten. Gekerm. De Shahada op fluistertoon uitgesproken. Daarna stilte. Daarna lichamen. Geboeid. Doodgeschoten. Onthoofd.

Wat moet er in godsnaam nog gebeuren voordat de wereld “genoeg” zegt?

De morele ondergrens is allang versplinterd. Dit is geen “tragisch incident”. Dit is systematische uitroeiing. Dit is het gevolg van decennia van wegkijken, legitimeren, en het vergoelijken van een staat die denkt boven het internationaal recht te staan. Israël vermoordt hulpverleners, en onze regeringen blijven wapens leveren. Waar is de sanctielijst? Waar is het Internationaal Strafhof? Waar is de collectieve verontwaardiging van overheden wereldwijd?

Er zijn meer dan 400 hulpverleners vermoord sinds oktober. Vierhonderd. Stel je voor: brandweermannen, ambulancemedewerkers, artsen. Systematisch uitgeschakeld. Tel daarbij op de vijftigduizend dode burgers, vooral vrouwen en kinderen. Vermoedelijk ligt nog een veelvoud van dat aantal slachtoffers onder het puin, onder de grond. Het is een genocide met een livestream.

Als je nog steeds denkt dat dit over zelfverdediging gaat of het recht van Israël om zichzelf te beschermen: kijk die video. Kijk naar de glimmende strepen op de uniformen van de medici, naar de zwaailichten op de reddingsvoertuigen. Luister naar de stem van een man die weet dat hij elk moment zal sterven omdat hij iemands kind probeerde te redden. En durf dan nog te zeggen dat dit “complex” is.

Dit is moord. Met voorbedachten rade. En iedereen die blijft zwijgen, maakt zich medeplichtig.

Ik ben woedend. En jij zou dat ook moeten zijn.